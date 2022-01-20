В Румынии заявили, что присутствие НАТО на восточном фланге следует увеличить быстрее

БУХАРЕСТ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сказал в четверг, что увеличение присутствия НАТО на восточном фланге должно быть реализовано как можно быстрее. В интервью телеканалу Antena 3 он подчеркнул, что высказывания президентов США и Франции "играют важную роль сдерживания в нынешнем очень сложном контексте безопасности".

"Что касается усиленного присутствия на восточном фланге, с моей точки зрения, это должно быть реализовано как можно быстрее, - министр. - Конечно, это зависит от процесса планирования, который проходит на военном уровне как в рамках НАТО, так и в отношениях с США, или в отношениях с Францией".

Президент США Джо Байден сообщил в среду на пресс-конференции, что американское военное присутствие в Польше и Румынии будет увеличено. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности страны принять участие в размещении контингента НАТО на территории Румынии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Песков не исключил провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.