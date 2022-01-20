Главы МИД Израиля и ФРГ приветствовали резолюцию ГА ООН о борьбе с отрицанием Холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и ФРГ Яир Лапид и Анналена Бербок приветствовали в четверг принятие без голосования ранее в тот же день Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о борьбе с попытками отрицания Холокоста. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей израильского и германского внешнеполитических ведомств, распространенном пресс-службой МИД еврейского государства.

"Мы приветствуем консенсусное утверждение сегодня резолюции ООН против отрицания Холокоста и искажения памяти о Холокосте. Консенсусное принятие данной резолюции ясно доказывает, что международное сообщество выступает единым фронтом против отрицания Холокоста, единогласно заявляя свою позицию. Мы полны решимости хранить память о жертвах и гарантировать, что ужасы прошлого не повторятся больше никогда", - говорится в заявлении.

"На нас возложена обязанность помнить, изучать и противостоять попыткам ревизионизма Холокоста, его отрицания и искажения. Данная резолюция призывает государства - члены ООН, их структуры, а также организации частного сектора, такие как технологические компании, предпринять активные шаги против тревожной тенденции отрицания и искажения Холокоста, а также поощрять образование и исследования и поддерживать память о Холокосте", - продолжили главы МИД Израиля и ФРГ.

Лапид и Бербок отметили, что "очень обеспокоены резко возросшими проявлениями отрицания Холокоста, искажений и ревизионизма истории Холокоста, а также наблюдаемой в последнее время тенденцией проводить сравнения между Холокостом и политически спорными вопросами нынешнего дня". "Подобные сравнения являются фальсификацией истории и несправедливостью по отношению к мужчинам, женщинам и детям, которых лишили элементарных прав, преследовали и убивали", а также "сеют предрассудки и враждебность таким образом, который в конечном итоге угрожает обществу", добавили они. "Содействие сохранению памяти о Холокосте и изучению Холокоста, а также усилия по борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией являются приоритетом для наших правительств и для обоих наших народов", - заявили главы МИД Израиля и Германии.

Резолюция Генассамблеи

20 января Генеральная Ассамблея ООН приняла без голосования резолюцию о борьбе с попытками отрицания Холокоста. Как отмечается в тексте, память о Холокосте имеет "ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида", а "игнорирование исторического факта тех ужасных событий повышает риск их повторения". В документе "воздается должное мужеству и самоотверженности, проявленным солдатами, освобождавшими нацистские концентрационные лагеря и лагеря смерти, и теми, кто боролся против нацистов, в том числе в рядах движений сопротивления".

Генеральная Ассамблея "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события" и "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью".