Власти Киева выделяют на оборону города почти $4 млн

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу "Защитник Киева", которая предусматривает выделение более 110 млн гривен ($3,9 млн) на укрепление обороноспособности города. Об этом сообщает в четверг пресс-центр КГГА.

"В условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, высокой вероятности полномасштабного вторжения <...> большое значение приобретает выполнение мероприятий по организации военной службы, исполнение воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве. В частности на это и направлены мероприятия, вошедшие в программу "Защитник Киева", которая предусматривает выделение более 110 млн гривен на укрепление обороноспособности города", - цитирует пресс-служба заместителя председателя КГГА Андрея Крищенко.

Отмечается, что реализация программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады сил территориальной обороны в каждом районе, обеспечить бригаду необходимыми учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации города. Планируется создать единый центр подготовки сил муниципальной безопасности, в том числе и бригады территориальной обороны. Предполагается, что после подготовки резервистов и налаживания работы подразделений Киев будет иметь развитую и эффективно функционирующую отдельную бригаду территориальной обороны, готовую к выполнению задач в течение 24 часов. Ранее власти Киева заявили, что прорабатывают план проверок готовности системы оповещения с включением тревожных сирен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.