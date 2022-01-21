Во Франции заявили, что ЕС следует работать над своим проектом безопасности континента

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли считает необходимой разработку европейского предложения в сфере безопасности. Об этом она заявила, выступая в четверг перед сотрудниками военного ведомства.

"Необходимо, чтобы голос европейцев был услышан, - сказала она. - Вот почему президент республики Эмманюэль Макрон подчеркнул в своем выступлении в Европарламенте в среду, что мы должны работать над европейским предложением о создании нового порядка стабильности и безопасности". По словам Парли, "этот процесс должен быть реализован сначала совместно с соседями, а затем - вместе с Россией".

"На востоке Европы мы видим уровень напряженности, как в наиболее острые моменты холодной войны", - заявила Парли. Она утверждала, что Россия "использует агрессивную риторику, чтобы воздействовать на соседей, в первую очередь Украину, а также на другие европейские страны".

Парли считает, что "диалог о стратегической стабильности должен идти в сочетании с твердой позицией". Франция, по ее словам, рассчитывает содействовать этому, направив своих военнослужащих в Румынию. Она напомнила, что французские военнослужащие присутствуют в составе подразделений НАТО в странах Балтии.

"Предстоит много работы, чтобы реализовать наш европейский проект в рамках французского председательства в ЕС", - заявила Парли. По ее мнению, "прагматичная линия позволила продвинуться в ряде вопросов, прежде всего в области европейской обороны". "Недостаточно только говорить о стратегической автономии, надо реализовать ее на практике, чтобы распоряжаться своей судьбой", - сказала глава военного ведомства.