СМИ: президент Словении выступает за открытие представительства Тайбэя в республике

ЛЮБЛЯНА, 21 января. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор считает, что открытие представительства Тайбэя в Словении способствовало бы развитию экономических отношений. Об этом в четверг сообщает Словенское агентство печати (СТА) со ссылкой на полученный ответ из администрации президента на вопрос, проинформирован ли политик о высказывании премьер-министра республики Янеза Янши в отношении Тайваня.

"Тайбэй имеет экономические представительства в 20 государствах - членах ЕС. Идея открытия такого представительства в Словении не является новой. Президент рассматривает это как стимул для развития экономических отношений", - ответили в администрации президента.

Как указывает СТА, Пахор намеренно провел различие между Тайбэем и Тайванем. Страны-члены ЕС имеют представительства в Тайбэе, а не в Тайване. Против открытия представительств в Тайване решительно выступает Китай, поскольку считает остров частью своей территории.

19 января официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о том, что Китай выражает решительный протест Словении после слов премьер-министра республики Янши в "поддержку независимости Тайваня". По словам представителя МИД КНР, опасные высказывания политика Словении открыто бросают вызов принципу "одного Китая" и поддерживают независимость Тайваня. Лицзянь напомнил, что принцип "одного Китая" является "общепризнанной нормой международных отношений и общим консенсусом международного сообщества, а также политической основой китайско-словенских и китайско-европейских отношений".

17 января Янша в интервью индийскому телеканалу "Дурдаршан" назвал Тайвань "демократической страной". Политик раскритиковал позицию Пекина по Тайваню и сказал, что Любляна планирует открыть тайваньское представительство для укрепления экономического сотрудничества с островом. "Конечно, это будет не на уровне посольства, - сказал Янша. - Это будет на том же уровне, что и во многих странах Европейского союза".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из провинций КНР.