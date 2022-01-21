Япония и США в заявлении по ДНЯО призвали КНДР следовать резолюциям СБ ООН

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительства Японии и США в совместном заявлении по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) призвали власти КНДР следовать резолюциям Совета Безопасности ООН. Текст заявления в пятницу распространил японский МИД.

Токио и Вашингтон выступили за "полную, необратимую и поддающуюся проверке ликвидацию ядерных и баллистических ракет Пхеньяна, а также других видов оружия массового уничтожения". Кроме того, Япония и США "призвали Иран прекратить ядерную эскалацию, немедленно и в полной мере приступив к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии".

Согласно заявлению, Япония "приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и ожидает развитие диалога по стратегической стабильности между Россией и США". Помимо этого, Токио и Вашингтон "призвали КНР внести свой вклад в договоренности, которые понижают ядерные риски, повышают открытость и способствуют ядерному разоружению".

Ранее обзорная конференция по ДНЯО была перенесена на неопределенный срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. В конце 2021 года агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что мероприятие может пройти с 1 по 26 августа 2022 года.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.