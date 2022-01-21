Байден: в мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Демократические и авторитарные режимы в современном мире находятся в состоянии гонки друг с другом. Такое мнение выразил в четверг президент США Джо Байден, выступая на онлайн-мероприятии Национального комитета Демократической партии.

"Вы знаете, между демократиями и автократиями идет настоящая гонка. Президент России [Владимир Путин], [председатель] КНР [Си Цзиньпин и лидеры] других стран <...> действительно верят, что демократии не так уж соответствуют XXI веку, потому что все меняется так быстро, <...> [что] вы не можете выработать консенсус из-за нехватки времени, а автократии могут просто сделать это", - утверждал он.

"Мы продемонстрируем, что демократия - это единственный путь. <...> Я говорю каждому мировому лидеру, что ставка против американского народа никогда не была хорошей", - добавил президент США.

Подобные заявления Байден делает уже не в первый раз. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова хозяина Белого дома, который сообщил журналистам в марте прошлого года, что Путин и Си Цзиньпин якобы считают автократию наиболее перспективной системой, заявил: "Если какая-то страна не соответствует американским параметрам, то в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то". "Но это не так, каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории и нынешнему укладу. В этом плане мы всегда с уважением относились и будем относиться к такому укладу каждой из стран", - добавил Песков.