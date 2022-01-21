В Казахстане планируют провести проверки в сфере государственных закупок

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены начать проверки субъектов малого и среднего бизнеса, в действиях которых будут обнаружены признаки картельных соглашений при государственных закупках. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

В конце декабря 2019 года президент республики Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел мораторий для госорганов на проверки с посещением предприятий малого бизнеса до 1 января 2023 года. Исключение было сделано для проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку, прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также ряда других.

АЗРК в настоящее время подготовило проект указа президента о внесении дополнения в прежний документ. Из него следует, что перечень исключений дополняется пунктом, согласно которому "предусматривается отмена моратория на проверки субъектов малого и микробизнеса, если в их действиях усматриваются признаки картельных соглашений на государственных закупках".

"Это позволит агентству при подозрении в заключении картельных соглашений открывать расследования в отношении недобросовестных предпринимателей и пресекать правонарушения", - пояснили в пресс-службе.

Разработанный агентством документ до 3 февраля вынесен на публичное обсуждение и опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".