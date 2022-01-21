Глава МИД Австралии исключила возможность прямой военной помощи Украине

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Власти Австралии исключают возможность оказания прямой военной помощи Украине. Об этом в пятницу сообщила министр иностранных дел Марис Пейн в ходе выступления по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, которая находится в Австралии с официальным визитом.

Отвечая на вопрос об отправке Австралией прямой военной помощи Украине, Пейн исключила такую возможность. "Австралия будет готова рассмотреть запросы [о помощи] в тех областях, где мы могли бы помочь Украине. Чтобы было ясно, речь идет не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается", - сказала министр, отметив, что "никаких официальных запросов" австралийским властям пока не поступало.

Ранее Трасс, выступая в Сиднее, подчеркнула, что "угрозы по всему миру растут". Она утверждала, что "Россия угрожает Украине, накапливая войска на границе, Иран стремится к созданию ядерного оружия, а Китай использует свою экономическую мощь против Австралии и других союзников, таких как Литва". Она призвала союзников "встать плечом к плечу" перед укрепившимся влиянием России и Китая.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.