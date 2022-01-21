Украина потратила более $86 млн на обустройство границы с Россией

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Расходы Украины на обустройство государственной границы с Россией в рамках проекта "Стена" превысили $86 млн. Об этом сообщило украинское издание "Фокус" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

По информации издания, с 2015 года по 2021 год из государственного бюджета Украины на строительство "Стены" потратили 2,437 млрд гривен ($86 млн по текущему курсу). В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 мостов через овраги, 99 км металлических заборов и 62 км заграждения из спирали "Егоза".

Уточняется, что на участках границы в Харьковской области было обустроено четыре опорных пункта и девять огневых позиций, а также возведено девять комплексов системы видеоконтроля и сигнализации.

В конце декабря 2021 года кабинет министров Украины утвердил новую программу усиления защиты границ, прежде всего с Россией и Белоруссией, предусматривающую финансирование в размере 36,3 млрд гривен ($1,33 млрд). По планам украинских властей, в 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС.

Эта программа сменила предыдущую, известную как проект "Стена". В 2014 году занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк представил его как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км.

В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело о хищении 16,7 млн гривен (около $623 тыс.) при реализации "Стены". В 2017 году были задержаны восемь человек по подозрению в коррупции при проведении работ по обустройству границы. По версии следствия, несколько чиновников Госпогранслужбы и представителей бизнеса завышали объем фактически выполненных работ, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.