В Бухаресте второй день продолжается забастовка работников наземного транспорта

БУХАРЕСТ, 21 января. /ТАСС/. Движение наземного общественного транспорта в румынской столице второй день парализовано из-за забастовки работников Бухарестской транспортной компании. Об этом сообщает в пятницу агентство Agerpres.

Автобусы, троллейбусы и трамваи остались на автобазах и в депо, так как водители отказываются выйти на маршрут, несмотря на то, что в четверг решением суда им было предписано возобновить работу.

В отличие от вчерашнего дня на остановках больше не скапливаются пассажиры в ожидании транспорта, жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком. Администрация бухарестского метрополитена сообщила, что все имеющиеся в парке поезда выведены на маршруты. Общественным транспортом в столице пользуются ежедневно сотни тысяч горожан.

Администрация Бухарестской транспортной компании направила в четверг в суд два иска, в которых требует остановить забастовку транспортников и признать их акцию протеста незаконной. Первый иск был рассмотрен в тот же день, решение по второму ожидается в пятницу.

Генеральный директор компании Адриан Криц (Национал-либеральная партия, НЛП) считает забастовку незаконной и утверждает, что она была организована профсоюзом. Он угрожает участникам увольнением и уголовной ответственностью. Лидер профсоюза Василе Петрариу (Социал-демократическая партия, СДП) утверждает, что речь идет не о забастовке, а о спонтанном отказе водителей выйти на маршрут. Участники протеста требуют повышения зарплат на 10% и отставки генерального директора, который, по их словам, отказывается от диалога с ними.

У власти в Румынии в настоящее время находится коалиция, в которую входит как НЛП, так и СДП.