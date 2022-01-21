Украинские военные провели на границе с Крымом учения с применением систем "Град"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, отрабатывались действия по уничтожению техники и живой силы с использованием реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщило в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на ВСУ.

По его информации, во время учений реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Сообщается, что в ходе маневров боевые расчеты РСЗО БМ-21 "Град" выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

13 января Генштаб ВСУ сообщал, что на военном полигона в Херсонской области вблизи границы с Крымом прошли учения подразделений противовоздушной обороны группировки войск "Юг" с использованием ЗРК "Оса-АКМ".