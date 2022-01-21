СМИ: саудовские ВВС нанесли удар по зданию тюрьмы в Йемене

БЕЙРУТ, 21 января. /ТАСС/. ВВС Саудовской Аравии совершили в пятницу налеты на военные и гражданские объекты в городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения "Ансар Аллах". Как сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, в результате ракетного удара по главной тюрьме в административном центре провинции Саада погибли свыше 60 человек, еще 150 получили ранения.

По его информации, ведется спасательная операция. Не исключается, что число жертв возрастет, поскольку под обломками рухнувшего здания могут находиться люди.

В четверг командование коалиции под эгидой Саудовской Аравии сообщило об уничтожении в ходе воздушных рейдов более 60 сторонников хуситов. Большинство из них погибло в провинции Мариб, где идут ожесточенные бои между мятежниками и сухопутными силами коалиции.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.