Глава МИД Швеции утверждает, что риск нападения России на Украину существует

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает реальным риск нападения России на Украину. С таким утверждением она выступила в интервью, опубликованном в пятницу в газете Dagens Nyheter.

"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия", - утверждала Линде. По ее версии, речь может идти не о "захвате всей Украины", а о "военном нападении", например в не контролируемых Киевом районах Донбасса.

По словам Линде, выдвинутые РФ требования якобы отразятся на безопасности Швеции.

"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с [членами] НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - заявила министр.

При этом Линде не видит угрозы со стороны НАТО в отношении России. "Экзистенциальной угрозы для России нет. Ни одна страна НАТО не войдет и не захватит Россию", - считает она.