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Дуда и Зеленский обсудили, как Польша может содействовать деэскалации на границе Украины

Лидеры государств обсудили, как Польша уже поддерживает и может поддержать Украину

ВАРШАВА, 21 января. /ТАСС/. Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский в ходе состоявшихся в резиденции польского лидера в Висле переговоров обсудили варианты помощи Варшавы Киеву и содействие деэскалации ситуации на украинской границе. Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Он информировал, что переговоры завершились и украинский лидер возвращается в свою страну. "Большую часть того, что обсуждалось, я не могу передать. Это говорилось с глазу на глаз. Факт, что мы говорили о том, что происходит у украинских границ", - сказал Кумох.

Обсуждалось, "как Польша может содействовать строительству безопасности Украины в детальных технических вопросах". "Был разговор о том, как Польша уже поддерживает и может поддержать Украину, как может содействовать деэскалации", - указал он.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Теги
УкраинаПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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