Экс-посол Азербайджана в Сербии приговорен к 10 годам заключения по обвинению в коррупции

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Суд в Баку приговорил бывшего посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом в пятницу сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

"Гасанов признан виновным по статьям "присвоение и растрата", "легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями", "неиспользование по назначению средств государственного бюджета" и "служебный подлог" Уголовного кодекса Азербайджана и приговорен к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Суд также вынес решение о конфискации имущества бывшего посла.

Гасанов был задержан 13 августа 2020 года в Баку в рамках антикоррупционной операции Службы госбезопасности (СГБ) республики. По данным СГБ, в ходе финансовых проверок были выявлены обоснованные подозрения в нецелевом использовании послом значительной суммы бюджетных средств и других нарушениях закона. 14 августа того же года Сабаильский районный суд города Баку вынес решение о взятии Гасанова под стражу.

В 1995-2000 годах Гасанов занимал пост генерального прокурора Азербайджана.