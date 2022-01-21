Прокуратура Украины обжаловала в суде меру пресечения Порошенко

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева, который избрал экс-президенту страны Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом в пятницу говорится в сообщении офиса генпрокурора.

"21 января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства", - говорится в нем. В офисе подчеркнули, что будут добиваться для Порошенко более строгой меры - ареста с альтернативой денежного залога.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По этому же делу проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который находится в настоящее время под домашним арестом.

Печерский районный суд Киева назначил в среду Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн.