Раиси считает, что безопасность в регионе укрепится за счет взаимодействия Ирана и России

ТЕГЕРАН, 21 января. /ТАСС/. Развитие двухсторонних отношений и эффективного сотрудничества между Ираном и Россией будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Об этом, как сообщает в пятницу агентство IRNA, иранский президент Эбрахим Раиси сказал по возвращении из Москвы, где находился с официальным визитом.

Раиси также заявил, что в вопросах внешней политики стороны занимают общую позицию, которая основывается на схожем видении политических процессов как в регионе, так и на международной арене. "Несомненно, сотрудничество Ирана и России может способствовать разрешению региональных и международных кризисов, укреплению справедливости, безопасности, мира и стабильности" - сказал Раиси, обсуждая с журналистами координацию действий в Сирии.

Комментируя торгово-экономическое сотрудничество между Ираном и Россией, Раиси высказался о необходимости преодолеть доминирование американского доллара на глобальном рынке и осуществлять расчеты в национальных валютах. Он также отметил, что иранской делегации удалось достичь "хороших договоренностей" с представителями российского энергетического сектора о разработке нефтяных и газовых месторождений в Иране.

Раиси добавил, что страны должны устранить препятствия на пути экономического взаимодействия, отметив, что Москва и Тегеран "достигли консенсуса в отношении увеличения торгового оборота до 10 млрд долларов на первом этапе". Так, страны договорились об усилении торговли сельскохозяйственной продукцией, а также об эксплуатации международного транспортного коридора "Север - Юг" для сокращения транзитного пути между Ираном и странами, граничащими с ним на севере.

Президент Ирана посетил Москву с двухдневным визитом 19 января по приглашению президента России Владимира Путина. Помимо обсуждения вопросов экономического, политического и культурного взаимодействия между двумя странами, Раиси выступил с речью в Государственной думе, посетил Московскую соборную мечеть, встретился с председателем Духовного управления мусульман России муфтием Равилем Гайнутдином и был удостоен звания почетного доктора Московского государственного университета.