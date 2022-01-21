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Госсекретарь США примет в онлайн-формате участие во встрече глав МИД ЕС по РФ и Украине

Заседание состоится 24 января

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в онлайн-формате в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, которое пройдет в Брюсселе и будет посвящено России и Украине. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в бельгийской столице дипломатический источник во внешнеполитической службе Евросоюза.

"Госсекретарь США присоединится к встрече в удаленном режиме. Министры обсудят в Брюсселе 24 января предложения РФ по безопасности, которые будут рассматриваться с точки зрения базовых принципов ЕС, и деэскалацию напряженности вокруг Украины", - сказал дипломат.

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
Источник: ЕС пока не согласовал санкции против России на случай агрессии против Украины
По данным собеседника агентства, Евросоюз пока не рассматривает инициативы России в сфере безопасности по существу
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