Госсекретарь США примет в онлайн-формате участие во встрече глав МИД ЕС по РФ и Украине

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в онлайн-формате в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, которое пройдет в Брюсселе и будет посвящено России и Украине. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в бельгийской столице дипломатический источник во внешнеполитической службе Евросоюза.

"Госсекретарь США присоединится к встрече в удаленном режиме. Министры обсудят в Брюсселе 24 января предложения РФ по безопасности, которые будут рассматриваться с точки зрения базовых принципов ЕС, и деэскалацию напряженности вокруг Украины", - сказал дипломат.