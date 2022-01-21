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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Украинский эксперт назвал брифинг Блинкена "жалким лепетом"

Директор Киевского центра политисследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что госсекретарь США, "похоже, боится своей тени"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена "жалким лепетом".

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"Как бы вы охарактеризовали в двух словах пресс-конференцию Блинкина? Моя версия - "жалкий лепет". Он, похоже, боится своей тени", - написал Погребинский в пятницу в Facebook.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Лавров заверил Вашингтон в позиции официальных лиц России, что она не собирается нападать на Украину. При этом Блинкен заявил, что если РФ хочет убедить в отсутствии агрессивных настроений, то нужно отвести войска от границы и начать дипломатический диалог с Украиной. По его словам, это нужно для возможности продолжать работу с США по вопросам проекта соглашения о гарантиях безопасности.

Госсекретарь США также сказал, что президент США Джозеф Байден готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, "если это поможет разрешению кризиса". При этом он заявил, что США увеличили поддержку Украины и в ближайшее время поставят больше вооружений.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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