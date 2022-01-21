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Спецпредставитель Армении обсудил с послом РФ армяно-турецкое урегулирование

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Спецпредставитель Армении по урегулированию отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян обсудил с послом России в Армении Сергеем Копыркиным процесс армяно-турецкого урегулирования. Об этом в среду сообщает пресс-служба законодательного органа страны.

"21 января заместитель председателя парламента Армении Рубен Рубинян обсудил с послом РФ в Армении вопрос нормализации армяно-турецких отношений. Рубинян поблагодарил российскую сторону за готовность оказать содействие в процессе урегулирования отношений и организации встречи с турецким спецпредставителем, которая прошла в Москве", - говорится в сообщении.

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