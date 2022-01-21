СМИ: премьер-министра Черногории допросят по делу о наркотиках

БЕЛГРАД, 21 января. /ТАСС/. Комитет безопасности и обороны парламента Черногории допросит премьер-министра страны Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича по делу об обнаружении 500 кг кокаина в ящиках из-под бананов в порту города Бар. Об этом в пятницу сообщило национальное телевидение страны.

Также будут допрошены руководители полиции, прокуратуры и Агентства национальной безопасности Черногории. Решение было принято депутатами единогласно.

Ранее газета Vijesti сообщила, что таможенники Черногории обнаружили в порту города Бар более 500 кг кокаина в ящиках из-под бананов, предназначавшихся для сети продовольственных супермаркетов Voli. Таможенники оповестили о своей находке Специальную государственную прокуратуру Черногории и полицию. Прокуратура сообщила, что в ближайшее время ожидаются задержания всех, кто связан с контрабандой. Кокаин прибыл в страну 2 января, а таможенники обнаружили его 12 января.

Это не первый случай обнаружения наркотиков в грузах компании Voli в Черногории. В июне 2018 года 35 кг кокаина стоимостью €7 млн было обнаружено в контейнере с бананами, предназначавшимися для этой сети. В 2014 году черногорские полицейские нашли в аналогичном контейнере из Эквадора 250 кг кокаина.