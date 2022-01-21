Япония и США условились продолжить сотрудничество по ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден договорились продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу по итогам переговоров с американским президентом, прошедших в формате телеконференции, сообщил журналистам глава японского правительства Фумио Кисида.

"Я и президент [Джо] Байден подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину", - отметил он. Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.