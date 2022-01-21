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Экс-глава МВД Франции Геан приговорен к восьми месяцам тюрьмы по делу о соцопросах

Суд также приговорил проходящего по этому же делу политического советника Патрика Бюиссона к двум годам условного заключения и штрафу в размере €150 тыс.

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Экс-глава МВД Франции (2011-2012) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (2007-2011) Клод Геан приговорен к одному году лишения свободы, в том числе к восьми месяцам тюремного заключения по делу о нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Об этом сообщила в пятницу радиостанция Europe 1.

77-летний Геан, больше месяца уже находящийся в тюрьме на юге Парижа в соответствии с судебным решением по делу о незаконной выплате себе и другим сотрудникам МВД премий, не присутствовал на оглашении приговора. Адвокат бывшего генсека Елисейского дворца сообщил, что защита планирует подать апелляцию на вынесенное в пятницу решение суда.

Суд также приговорил проходящего по этому же делу политического советника Патрика Бюиссона к двум годам условного заключения и штрафу в размере €150 тыс. Социологу Пьеру Жакометти назначено наказание в виде шести месяцев тюрьмы условно и штрафа в размере €70 тыс. Экс-директор кабинета Николя Саркози (президент Франции с 2007 по 2012 год) Эмманюэль Миньон, осужденная, в частности, по статье о растрате государственных средств, приговорена к шести месяцам тюрьмы условно.

Практика соцопросов

Со времен президента-социалиста Франсуа Миттерана, то есть с начала 80-х годов прошлого века, Елисейский дворец широко прибегал к проведению опросов общественности. Основным поставщиком таких исследований первоначально была служба социальных опросов Ipsos (ИПСОС).

При президенте Саркози эта практика продолжилась. Елисейским дворцом при этом был подписан контракт с компанией Politifact, которую возглавлял Бюиссон. Согласно контракту, фирма получала в год €1,5 млн за консультативные услуги. Еще €1,8 млн выплачивались Елисейским дворцом Ipsos и еще двум такого рода фирмам за проведение опросов общественности и другие услуги.

В частности, в период с 2008 по 2012 годы Елисейский дворец прибегал к услугам консалтингового кабинета Giacometti-Peron, которому было выплачено в целом €2,56 млн. Эта компания принадлежит Пьеру Жакометти, который раньше возглавлял Ipsos.

Доклад Счетной палаты

Впервые о возможных нарушениях при заключении контрактов на проведение соцопросов заговорила Счетная палата в 2009 году. В своем докладе она отметила, что Елисейский дворец заключил договоры на сумму в €1,5 млн "с одной из служб опроса общественности" без проведения предварительного тендера, как того требует закон. Выяснилось, что Елисейскому дворцу продавались не оригинальные исследования, а опросы, проведенные по заказам различных СМИ, причем с наценкой в 65%.

Сам бывший президент Франции Саркози пользуется иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные им в течение мандата. Вместе с тем нет никакого запрета на его участие в слушаниях в качестве свидетеля. 2 ноября экс-президент отказался отвечать на вопросы по данному делу и покинул зал суда спустя 45 минут после начала заседания.

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