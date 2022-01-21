Эксперт считает, что Блинкен продемонстрировал слабость на переговорах с Лавровым

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве продемонстрировал слабость, что осложняет ситуацию для Украины, но в то же время показывает властям в Киеве, что давлению Вашингтона можно сопротивляться. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Блинкен производит впечатление человека, который явно не на своем месте, роль министра иностранных дел супердержавы он не вытягивает. <...> Он повторил неоднократно произнесенные штампы о том, что нельзя закрыть двери НАТО, а также о жестком ответе в случае нападения России, притом что Москва пока ничего не сделала. В этом есть какая-то степень неадекватности", - полагает эксперт. "Если наши украинские руководители смотрят эту пресс-конференцию, они должны для себя делать такой вывод: Блинкен - слабак, Россия додавит, учитывая тон, тональность речи главы Госдепа. И поэтому для Украины ситуация осложняется", - считает Погребинский.

С другой стороны, полагает он, Киев, увидев слабость американского представителя, может воспользоваться этим. "У Украины появляется шанс проигнорировать такого слабого суверена: если и дальше этот слабый человек будет давить, то можно сопротивляться", - полагает Погребинский. Как отметил эксперт, Зеленский давал понять, что США "на него давили в части выполнения минских соглашений и шагов по деэскалации", а Зеленский "этого боится". По словам собеседника агентства, после просмотра пресс-конференции Блинкена президент Украины может подумать, "мол, этот человек меня не сможет построить".

Комментируя переговоры в части урегулирования в Донбассе, эксперт выразил уверенность, что этот конфликт могут решить только США. "Они мало того, что контролируют президента Украины, они контролируют оппозицию, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко, так как они о них все знают - офшоры и счета. Президент Украины Владимир Зеленский пошел бы на любые уступки по Донбассу и России, если бы не боялся националистов, радикалов и конкурентов. И американцы могут повлиять на Зеленского и Порошенко, сказав им, что делать, и они не смогут ослушаться", - полагает политолог. Но и это, по его мнению, невозможно в данный момент из-за слабости Блинкена. "Для этого должен быть голос у того, кто заменит Блинкена, убедительным. Блинкен не годится для этой роли", - подчеркнул Погребинский.

В пятницу в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках обсуждения предложенного Москвой соглашения о гарантиях безопасности в Европе.