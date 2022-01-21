В ЕК считают практику Литвы по вытеснению мигрантов с границы незаконной

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Практика властей Литвы по вытеснению нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть на территорию балтийской республики из Белоруссии, является незаконной. С такой оценкой в пятницу в эфире национального телевидения LRT выступила находящаяся в Вильнюсе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Очевидно, что практика вытеснения мигрантов является незаконной. За человеком должно оставаться право просить о предоставлении убежища", - сказала она.

Как отметила еврокомиссар, эта правовая коллизия должна быть разрешена в рамках международных соглашений по миграции. "Надо прояснить, какие исключения возможны в ситуации, в которой оказались Литва, Латвия и Польша, а какие - нет", - утверждала она.

В 2021 году на литовско-белорусской границе были задержаны около 4,2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, основной поток мигрантов переместился на границу с Польшей и Латвией.

В конце декабря 2021 года агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex направило литовскому МВД послание, в котором рекомендовало прекратить практику коллективного вытеснения нелегальных мигрантов с так называемой зеленой границы, где просьбы об убежище не принимаются, и доставлять нелегалов на КПП, чтобы там оформить обращение. Но Вильнюс продолжает практику вытеснения.