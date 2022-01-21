СМИ: несколько стран НАТО просили Столтенберга остаться главой альянса на длительный срок

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Несколько крупных стран НАТО призывали Йенса Столтенберга продолжить работу на посту генсека альянса после истечения его нынешнего срока полномочий в начале октября. Об этом сообщила в пятницу газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в частности, США и Германия были среди стран, обращавшихся к Столтенбергу с просьбой остаться на посту генсека. Газета указывает, что даже после того, как в декабре стало известно, что он претендует на должность главы Центробанка Норвегии, высшее руководство стран альянса спрашивало его, хочет ли он продолжить работу на своем нынешнем посту.

В конце 2021 года генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе в качестве главы норвежского ЦБ, однако в случае, если выбор падет на его кандидатуру, он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

Как отмечают норвежские СМИ, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживают кандидатуру Столтенберга на должность главы ЦБ. В частности, несколько политиков выражают обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся. Финальное решение по новому руководителю Центробанка тем не менее будет принимать правительство.

Другим наиболее вероятным кандидатом на пост главы ЦБ является его вице-президент Ида Вольден Бахе.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013 годы), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.