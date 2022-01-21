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НАТО пригласила Украину к формированию концепции альянса к 2030 году

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что предложения Украины будут базироваться "на опыте противостояния гибридной агрессии, которая длится уже 7 лет"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина примет участие в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года, сообщила в пятницу украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Как на Украине, так и в столицах стран альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня возникли перед демократиями, требуют общего ответа. Благодарны за приобщение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение", - отметила вице-премьер на правительственном портале.

Стефанишина рассказала, что предложения Украины будут базироваться "на опыте противостояния гибридной агрессии, которая длится уже 7 лет". Она отметила, что "Украина надеется на продолжение политики открытых дверей в НАТО и усиление его восточного фланга". "Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина - НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную преданность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга альянса", - отметила Стефанишина.

В пресс-службе правительства добавили, что в марте 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, которая разрабатывала позицию по стратегическому видению развития альянса на следующее десятилетие. Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла свои рекомендации и предложения. Сейчас НАТО начинает непосредственную разработку Стратегической концепции, представленной на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Украина ожидает участия президента Владимира Зеленского в этом саммите.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет стремиться уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе. По словам президента, Украина не должна ощущать себя "бедным родственником" и должна утвердиться в роли "регионального лидера", "движущей силы процессов". В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.

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