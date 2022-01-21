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Совет Безопасности ООН осудил атаку хуситов в ОАЭ

Члены Совета Безопасности также подчеркнули, что терроризм во всех его проявлениях является угрозой международному миру и безопасности

ООН, 21 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН опубликовал в пятницу заявление, где осудил совершенные 17 января с помощью беспилотников атаки на объекты в районе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"Члены Совета Безопасности осудили самым строгим образом гнусные террористические атаки в Абу-Даби, ОАЭ, в понедельник, 17 января, а также в других пунктах Саудовской Аравии. Атаки, которые были совершены хуситами, взявшими на себя ответственность за них, привели к гибели трех и ранению шести гражданских лиц", - говорится в распространенном тексте документа.

Члены Совета Безопасности также подчеркнули, что терроризм во всех его проявлениях является угрозой международному миру и безопасности и призвали привлечь виновных в атаках, в том числе их организаторов и спонсоров к ответственности.

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в районе Мусаффах, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель ВС хуситов Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой вылазке были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань, и призвал зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их безопасности.

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