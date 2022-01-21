Задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера перевели под домашний арест

РИМ, 21 января. /ТАСС/. Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук был переведен из тюрьмы, где он находился с момента задержания в Италии по запросу РФ, под домашний арест. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу адвокат украинца Альфонсо Татарано.

"[Лавренчук] находится под домашним арестом", - ответил юрист на запрос агентства. При этом он не уточнил, когда может состояться заседание суда в Неаполе, на котором будет рассматриваться запрос об экстрадиции режиссера в Россию, где он был заочно арестован по решению суда в Москве в июле 2020 года по обвинению в крупном мошенничестве.

По данным агентства ANCA, адрес проживания Лавренчука держится в секрете. Временное местожительство на территории Италии до момента принятия решения об экстрадиции мужчине обеспечило диппредставительство Украины.

Лавренчука задержали в Неаполе 17 декабря прошлого года. Известно об этом стало 3 января.