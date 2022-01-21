Президент Болгарии назвал неприемлемым требование России, касающееся войск НАТО в стране

СОФИЯ, 21 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает "неприемлемым и беспредметным" требование Москвы, касающееся неразмещения в стране войск других государств - членов НАТО. Позицию главы государства публикует в пятницу его пресс-служба.

"Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии неприемлемо и беспредметно. В Болгарии нет союзнических войск постоянной дислокации и боевой техники, а решение об их временном или постоянном нахождении на территории страны является ее суверенным правом", - утверждал Радев, указав, что "Болгария ни от кого не приемлет ультимативных требований".

В свою очередь МИД Болгарии призвал власти России к уважению "осознанного внешнеполитического выбора страны". "Национальные территории стран - членов НАТО - это территория альянса. Вооруженные силы стран-членов - это вооруженные силы НАТО. Это следует из Вашингтонского договора о создании НАТО, который все страны-члены ратифицировали. Вашингтонский договор не предвидит "второй категории" стран-членов, для которых коллективная оборона прилагается избирательно или в ограниченном объеме", - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство напомнило решение Конституционного суда Болгарии от 4 февраля 2003 года, в соответствии с которым войска других членов НАТО не считаются иностранными, "если их прохождение или нахождение на территории страны связано с исполнением союзнических обязательств".

Ранее аналогичную точку зрения в Народном собрании страны высказал премьер-министр Кирил Петков.

Министр обороны Болгарии Стефан Янев, комментируя требование РФ, отметил, что если у Москвы есть опасения, связанные с его страной, то это нужно обсудить в двустороннем формате, а подобного запроса в настоящее время нет. Глава военного ведомства подчеркнул, что "отправной точкой каждого решения и действия страны будут национальные интересы Болгарии".