Шольц призвал сделать все необходимое, чтобы избежать военной эскалации вокруг Украины

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ призвал во что бы то ни стало избежать военной эскалации вокруг Украины. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы предотвратить военную агрессию", - сказал он. "Очень важно, что есть разные переговорные форматы", - добавил канцлер, выделив "нормандский формат". "Вместе с Францией мы договорились, что будем активизировать переговорный процесс вместе с Россией и Украиной", - сказал он.

Одновременно с этим он сказал, что ситуация вокруг Украины "очень серьезная" и что "агрессия будет иметь высокую цену".