Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление обороноспособности Украины

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону укрепление обороноспособности Украины. Об этом Кулеба сообщил в пятницу в Twitter.

"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины", - отметил министр.

"Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - добавил он.

В пятницу в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках обсуждения предложенного Москвой соглашения о гарантиях безопасности в Европе.