{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление обороноспособности Украины

Глава украинского МИД отметил, что "дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону укрепление обороноспособности Украины. Об этом Кулеба сообщил в пятницу в Twitter.

"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины", - отметил министр.

"Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - добавил он.

В пятницу в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках обсуждения предложенного Москвой соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
Гутерриш надеется, что ситуация вокруг Украины не приведет к конфликту
Генсек ООН отметил, что его "послание заключается в том, что военной интервенции быть не должно в этом контексте"
Читать полностью