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Кабмин Германии опроверг сообщения СМИ, что Шольц отказался посетить Байдена в январе

Ранее о том, что Олаф Шольц сослался на рабочий график и не поехал в Вашингтон в январе сообщил Spiegel

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Правительство Германии опровергло сообщения СМИ, согласно которым канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы отклонил приглашение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в кратчайшие сроки.

"Сообщения о том, что канцлер Шольц отклонил приглашение президента Байдена посетить Вашингтон в кратчайшие сроки, не соответствуют действительности", - заявил в пятницу в ответ на запрос ТАСС представитель кабмина Германии.

Ранее еженедельник Spiegel сообщил, что Шольц сослался на рабочий график и не поехал в Вашингтон в январе. Теперь стороны пытаются якобы согласовать более позднюю встречу, которая может пройти до середины февраля, отмечает Spiegel.

Теги
ГерманияШольц, Олаф
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