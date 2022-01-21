Латвия поставит Украине комплексы Stinger и сухой паек

РИГА, 21 января. /ТАСС/. Латвия поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка. Об этом в пятницу сообщило министерство обороны балтийской республики.

"Укрепляя военные возможности Вооруженных сил Украины, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger и необходимое для него оснащение. Латвия также направит индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка. В свою очередь Эстония предоставит противотанковые ракетные комплексы Javelin", - указывает Минобороны.

Как отмечает министерство, страны Балтии продолжат сотрудничество, чтобы оперативно доставить оружие на Украину. Страны Балтии также выражают надежду, что "у Украины не будет необходимости в использовании этих вооружений".

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь шла о переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, а также о противотанковых комплексах Javelin.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.