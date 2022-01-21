Избранный президент Чили представил правительство

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 января. /ТАСС/. Избранный президент Чили Габриэль Борич в пятницу представил состав своего будущего правительства, больше половины постов в котором займут женщины.

"В нашем правительстве есть люди разного происхождения и с разным образованием. Наш кабмин разнообразен, как разнообразна и наша страна", - сказал он на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Canal 13.

Избранный президент отметил, что в будущем правительстве 14 постов из 24 займут женщины, в том числе в МВД, МИД и министерствах обороны, горнорудной промышленности и здравоохранения. Как сообщил Борич, внешнеполитическое ведомство должна возглавить Антониа Уррехола, которая в 2021 году была председателем Межамериканской комиссии по правам человека. Министром финансов будет назначен Марио Марсель, который до сегодняшнего дня занимал пост председателя Центробанка Чили.

Борич, которому 11 февраля исполнится 36 лет, станет самым молодым президентом в истории Чили. Он вступит в должность главы государства 11 марта. Из 24 министров его правительства семь будут также младше 40 лет. Самым молодым членом кабмина станет 32-летняя Антония Орельяна, которая возглавит министерство по делам женщин и гендерного равенства.

Еще одной отличительной чертой правительства Борича стало большое количество беспартийных лиц. Семь будущих министров не относят себя ни к одной из политических сил. В кабмине также будут представители партий, которые не входили в коалицию, от которой выдвигался Борич.

19 декабря в Чили прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого главой государства был избран Борич, представляющий коалицию левых и крайне левых партий. Его соперником был ультраконсерватор Хосе Антонио Каст, за которого проголосовали 44,19% избирателей.