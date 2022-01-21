Координатор гуманитарной подгруппы по Донбассу посетила объекты ДНР, разрушенные огнем ВСУ

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Шарлотта Реландер оценила последствия обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объектах социальной сферы в Донецке. Об этом в пятницу сообщили в аппарате омбудсмена Донецкой народной республики (ДНР).

"Координатор побывала в Куйбышевском районе Донецка в поселке шахты "Октябрьский рудник". Здесь госпожа Реландер посетила практически восстановленный после многократных обстрелов детский сад №229 и легендарную городскую клиническую больницу №21, которая в годы активной фазы конфликта принимала на себя прицельный огонь украинской армии. Также координатор от ОБСЕ увидела детский сад №189, который после неоднократных прямых попаданий снарядов ВСУ фактически превратился в руины и восстановлению уже не подлежит", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В ходе трехдневного визита Реландер встретилась с уполномоченным по правам человека в ДНР, представителем ДНР в минской гуманитарной подгруппе Дарьей Морозовой, с родственниками лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины, и пропавших без вести в зоне конфликта. Редандер предоставили возможность провести конфиденциальные встречи с удерживаемыми лицами, отбывающими наказание на территории ДНР. В результате посол ОБСЕ лично убедилась в отсутствии каких-либо угроз их жизни и здоровью, добавили в аппарате омбудсмена.

Кроме того, Реландер пообщалась с лицами, переданными республике в ходе обменов 2019-2020 годов, но в отношении которых Киев так и не выполнил свои обязательства по процессуальной очистке. Продолжающееся уголовное преследование не только не позволяет людям вернуться к нормальной жизни, но и препятствует проведению новых обменов. "Этот визит был полезным. Моей целью было лично познакомиться с ситуацией на месте, и эта цель достигнута", - сказала Реландер по итогам поездки.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова со своей стороны отметила важность визита координатора от ОБСЕ и живого общения с жителями Донбасса. "Для меня важно, что госпожа Реландер услышала все те проблемные вопросы, которые мы поднимаем на Минской площадке, непосредственно от людей, которых затронул конфликт, и интересы которых мы представляем в переговорном процессе. Она собственными глазами увидела то, о чем невозможно в полной мере рассказать в формате деловой переписки или в режиме онлайн. Мы приветствуем подобные очные форматы общения и считаем, что это может способствовать работе гуманитарной группы", - подытожила она.

Реландер была назначена координатором от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе летом 2021 года. В начале текущей недели она также совершила первый визит в Луганскую народную республику.