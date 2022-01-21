Глава Молдавии не имеет информации об угрозе атаки российских военных из Приднестровья

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Молдавии не имеют информации об угрозе нападения, исходящей от расквартированной в непризнанном Приднестровье Оперативной группе российских войск (ОГРВ). Об этом заявила в пятницу президент Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу ProTV, комментируя сообщения в украинских СМИ об угрозе исходящей от российских военных.

"Мы очень серьезно следим за ситуацией, сейчас нет причин для беспокойства. Они есть из-за присутствия войск, но за последние дни и недели ничего не было замечено. Это не значит, что ситуация не может измениться, поэтому мы сохраняем бдительность", - сказала Санду. По ее словам, молдавские силовые структуры анализируют возможные военные сценарии вокруг Украины, в том числе и тот, в котором говорится о возможном нападении со стороны Приднестровья. Санду также напомнила, что власти Молдавии продолжают настаивать на выводе ОГРВ, которая охраняет склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Миротворцы

ОГРВ, численностью около тысячи солдат и офицеров, вооружена легким стрелковым вооружением и оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности и категорически против предложений Кишинева о их выводе или трансформации в гражданскую миссию.

Российские миротворцы были введены в зону безопасности на Днестре после того, как в Москве 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Тирасполя было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. В настоящее время они поддерживают мир вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, - посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с тогдашним президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в процессе утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.