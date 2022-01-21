Украинская оппозиция призвала руководство страны к отказу от членства в НАТО

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко призвал руководство Украины к прямому диалогу с РФ и отказу от членства страны в НАТО.

"На восьмом году конфликта одной риторики недостаточно. Нужны действия, должны работать переговорщики. Нужно восстанавливать прямой диалог с РФ. Перестать твердить мантру о "скором вступлении в НАТО", когда реальность показывает, что это невозможно", - сказал он журналистам, комментируя состоявшиеся в пятницу в Женеве переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках обсуждения предложенного Москвой соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

По его словам, этот год начался с активных усилий всех ведущих стран мира по формированию новой системы безопасности в Европе. "Идут очень сложные переговоры, постоянно проводятся консультации в разных форматах между Россией, США, странами ЕС. Несмотря на разногласия, все мировые игроки хотят избежать конфронтации, снять напряженность в отношениях. Это вселяет надежду, что цель будет достигнута, и в Европе воцарится мир и стабильность", - отметил Бойко. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта в Донбассе - неотъемлемая часть возврата к стабильности и сотрудничеству в Европе. "Поэтому очень многое зависит от позиции Украины. Но украинская власть, вопреки надеждам граждан, в этом процессе конструктивного участия не принимает", - сказал политик.

Он уверен, что украинский МИД должен разработать свои предложения по обеспечению безопасности в Европе, а парламенту, очередная сессия которого начинается на следующей неделе, следует заняться законами, необходимыми для мира. "А если политической воли к миру нет, этой власти пора уходить. Украине нужны политики, которые поведут страну к миру, а не в пропасть национальной катастрофы", - подчеркнул политик.

Бойко упрекнул руководство Украины в том, что два года назад на выборах власть твердо обещала украинским гражданам мир и брала обязательства перед партнерами по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, но ничего не сделала. "Даже сейчас, когда все страны ищут пути для снятия напряженности, украинская власть продолжает говорить языком ультиматумов. Это тупиковая и очень опасная позиция. Украина должна выступать со своими предложениями. Надо использовать все возможности и инструменты. Нужен диалог с Донбассом, продуктивная работа Контактной группы", - добавил он.