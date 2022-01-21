Оппозиция Хорватии: власти не могут решить проблему снижения численности населения

ЗАГРЕБ, 21 января. /ТАСС/. Нынешнее правительство Хорватии не в состоянии решить проблему сокращения численности жителей страны, выявленную по итогам недавней переписи населения. Такое мнение высказал в пятницу журналистам председатель оппозиционной партии "Движение за отечество" Иван Пенава.

"Видя катастрофические результаты переписи и потерю почти 400 тыс. человек за последние 10 лет, "Движение за отечество" в среду направило премьер-министру Андрею Пленковичу и правящей коалиции предложение сформировать правительство национального единства. Мы призвали их объединить все политические силы, а также все профессиональные и научные круги, чтобы предложить решение, поскольку кабинет министров для этой проблемы негативной демографической тенденции решения не имеет", - подчеркнул Пенава на пресс-конференции в национальном парламенте.

Результаты проведенной в 2021 году общенациональной переписи в Хорватии свидетельствуют о том, что население страны с 2011 года уменьшилось на 9,25% (396 360 жителей) и теперь составляет 3 888 529 человек.

Эксперты называют преобладание смертности над рождаемостью, а также ритмичный отток жителей из Хорватии основными причинами сокращения населения страны. Представитель Института социальных наук Иво Турк выразил мнение, что население Хорватии может уже к 2030 году сократиться до 3,5 млн человек.