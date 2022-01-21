Блинкен рассказал главе МИД Украины об итогах своей встречи с Лавровым в Женеве

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой рассказал ему о своих переговорах в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также о контактах в Берлине с представителями ФРГ. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь рассказал министру иностранных дел Кулебе о своих встречах с союзниками и представителями России в Берлине и Женеве и подчеркнул, что на любое дальнейшее российское вторжение будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны США и их союзников", - отмечается в тексте.

Подчеркивается, что Блинкен также заверил Кулебу в том, что "не будет приниматься никаких решений по Украине без участия [самой] Украины".

В пятницу в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках обсуждения предложенного Москвой соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.