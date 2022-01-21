СМИ: в Черногории проходят акции в поддержку правительства

БЕЛГРАД, 21 января. /ТАСС/. Акции в поддержку правительства Черногории Здравко Кривокапича проходят в пятницу в столице страны Подгорице, а также в городах Будва, Никшич, Плевля, Беране. Об этом сообщило национальное телевидение страны.

Общественные акции продолжаются в стране третий день. Манифестации начались после того, как вице-премьер Дритан Абазович и его парламентская коалиция "Черным по белому" внесла в парламент инициативу голосования о недоверии правительству Кривокапича.

Сообщается, что в столице манифестация прошла у здания национального телевидения, где вечером должен был выступить вице-премьер Абазович. Он попытался обратиться к протестующим, однако ему это не удалось. Собравшиеся обвинили вице-премьера Абазовича в предательстве результатов выборов 30 августа 2020 года и сговоре с президентом Мило Джукановичем.

В Будве протестующие перекрыли круговое движение и потребовали "не предавать волю граждан". В Никшиче граждане собрались возле соборного храма св. Василия Острожского. В Плевле и Беране граждане вышли на центральные улицы городов.

Ранее Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - Абазовича. В четверг премьер предложил сократить срок работы парламента и в мае провести новые парламентские выборы.

Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству и сокращении мандата парламента будет проведено 4 февраля, а 3 февраля будет обсуждаться инициатива Кривокапича об отставке Абазовича.