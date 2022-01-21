Глава МИД ФРГ считает, что поставки оружия Украине не исправят военный дисбаланс с РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок не считает, что поставки оружия Украине могут способствовать изменению военного баланса между Москвой и Киевом.

"Если другие государства готовы поставлять оборонительные вооружения, то не нам критиковать их. Но я не считаю реалистичным, что такими поставками возможно изменить военный дисбаланс", - сказала Бербок в ответ на вопрос журналиста об Украине в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Süddeutsche Zeitung.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не поставляет Украине летальное оружие. По его словам, такая позиция не изменилась со сменой правительства, которая произошла в декабре прошлого года. Бербок во время визита в Киев в понедельник также отметила, что позиция по поставкам вооружений среди прочего Украине остается прежней и Берлин считает необходимым делать ставку на дипломатию.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству DPA заявил, что отказ Берлина продавать Киеву оружие разочаровывает. Дипломат уже несколько раз требовал продажи оружия, грозя "серьезными последствиями для двусторонних отношений". В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот в свою очередь подчеркнул, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия. Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете Bild отметила, что "необходимо подумать о поставках оборонительного вооружения на Украину".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.