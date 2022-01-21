Президенты Украины и ЕК обсудили ситуацию в Донбассе и проблемы энергобезопасности Европы

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президенты Украины и Европейской комиссии Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону ситуацию с безопасностью вдоль украинских границ и в Донбассе, а также вызовы для энергетической безопасности Европы.

"Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации вдоль границ Украины и в Донбассе... Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", - сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского лидера.

Глава государства обратил внимание на угрозы Украине и всей Европе, которые создаст запуск газопровода "Северного потока - 2". "Собеседники также скоординировали шаги, направленные на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E", - добавили в офисе. Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили подготовку к проведению на Украине международного энергетического бизнес-форума.

Зеленский также поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую Европейский союз оказывает Киеву. "Отдельное внимание в ходе беседы было уделено перспективам либерализации автомобильных грузовых перевозок. Глава государства отметил, что заключение соглашения о либерализации транспортных перевозок поможет обеспечить дальнейший рост объемов торговли между Украиной и ЕС", - отметили в пресс-службе.