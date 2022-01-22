Зеленский назначил Александра Тарасовского замглавы Службы внешней разведки Украины

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Тарасовского заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - приводит текст документа пресс-служба президента.

В феврале 2012 года украинские СМИ сообщали, что тогдашний президент страны Виктор Янукович уволил Тарасовского с должности руководителя управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно поданной в марте 2018 года декларации о доходах Тарасовского, он пенсионер СБУ, военнослужащий спецслужбы до 21 октября 2017 года, занимает/претендует на должность административного состава Центрального управления СБУ.