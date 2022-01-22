В МИД Греции заявили, что у страны больше танков, чем у Германии и Франции

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Греция - страна с населением в 11 млн человек, но у нее больше танков, чем у Германии и Франции вместе взятых, и больше фрегатов, чем у Нидерландов, потому что ей угрожает соседняя Турция. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на форуме в Хорватии, где он находился с визитом.

"Мы - небольшая страна, у нас население около 11 миллионов. Но у нас больше тяжелых танков, чем у Франции и Германии вместе взятых. У нас одни из самых крупных военно-воздушных сил в Европе, если не самые большие. У нас более 250 боевых самолетов третьего и четвертого поколения, а мы не самая большая экономика в Европе", - подчеркнул Дендиас в выступлении, которое размещено в его Facebook.

"Почему нам нужно все это? Потому что мы сталкиваемся с угрозой. Мы, Греция, единственная страна в мире, член ЕС, НАТО и так далее, которая сталкивается с ясной угрозой войны, casus belli, со стороны соседней Турции", - сказал глава МИД. "Так что мы должны иметь сильные вооруженные силы, очень сильную военную авиацию и большой военный флот. У нас больше фрегатов в море, чем, например, у Нидерландов", - сказал Дендиас.

Он задался вопросом, было бы это нужно, если бы была европейская армия, европейская военная авиация, европейский военный флот. "Была бы угроза войны со стороны какой-либо страны периферии против страны-члена ЕС? Ответ был бы таким: абсолютно "нет", - сказал Дендиас. По его словам, если говорить искренне, а не более дипломатическим языком, европейские вооруженные силы сейчас не существуют, но реальность "кричит" о необходимости их создания.

Непростые отношения

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем двух тысяч ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны" (лат. - casus belli).

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в воздушное пространство и район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Ежегодно происходят тысячи таких случаев.

В ноябре прошлого года в интервью греческому телеканалу "Мега" премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Франция обязана помочь Греции в случае нападения на нее Турции, так как это ясно предусматривает соглашение о стратегическом партнерстве двух стран в области обороны и безопасности. По мнению Греции, оборонное соглашение между Грецией и Францией является первым шагом по укреплению сотрудничества в этой сфере стран ЕС.