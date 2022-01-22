Британские власти хотят через суд запретить Би-би-си показ фильма про спецслужбы страны

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман готовится обратиться в Высокий суд Лондона с требованием запретить показ документального фильма на информационных ресурсах вещательной корпорации Би-би-си, посвященного деятельности сотрудников британских спецслужб за рубежом. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей обеих сторон.

"Генеральный прокурор начал [юридические] процедуры против Би-би-си с целью получить судебное разрешение на недопуск выхода в эфир предложенного новостного сюжета. Мы не можем давать дальнейшие комментарии на данном этапе. Можем сказать лишь то, что мы не собираемся рассказывать истории, которые не были бы в интересах общества и не соответствовали бы редакционным стандартам и ценностям Би-би-си", - говорится в заявлении корпорации. В свою очередь в офисе Браверман подтвердили, что "против Би-би-си было подано заявление".

По информации The Daily Telegraph, правительство в суде будет доказывать, что выход в эфир готовящегося сюжета представляет "угрозу для жизни" ряда сотрудников британских спецслужб. "Речь идет о действительно серьезном риске. Выпуск программы сильно отразился бы на нашей безопасности, - рассказал изданию источник в кабмине. - Эти люди [сотрудники спецслужб] занимаются очень тяжелой работой в невероятных условиях. Они рискуют своими жизнями. Это не Джеймс Бонд, это реальные люди".

Отмечается, что первое судебное слушание по этому вопросу пройдет на следующей неделе в закрытом режиме. При этом в случае неудовлетворительного для себя исхода корпорация будет иметь возможность оспорить вердикт в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Газета подчеркнула, что правительство Великобритании очень редко обращается к судебным органам для получения запрета на публикацию материалов в СМИ по соображениям национальной безопасности. Одним из наиболее ярких подобных эпизодов за последние десятилетия стала тяжба кабинета премьер-министра Маргарет Тэтчер (1979-1990) в середине 1980-х годов: тогда власти Соединенного Королевства пытались не допустить цитирования в прессе утверждений из мемуаров бывшего высокопоставленного сотрудника службы контрразведки MI-5 Питера Райта, однако в итоге проиграли в суде, который постановил, что в книге не содержались сведения, составляющие гостайну.

Напряжение нарастает

Спор между правительством и Би-би-си по поводу фильма о спецслужбах, вероятно, испортит и без того напряженные отношения между сторонами, указало издание. Ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Надин Доррис высказалась за пересмотр нынешней системы финансирования корпорации, которая содержится, по сути, за счет налогоплательщиков. В данный момент источником существования корпорации являются лицензионные сборы за пользование каждым телевизором, причем оплачивать их приходится всем домохозяйствам.

Доррис также заявила, что с 2028 года обязательная ТВ-лицензия, которая действует с 1946 года и позволяет корпорации осуществлять независимое вещание, будет отменена. Это вызвало вопросы со стороны членов правящей же Консервативной партии по поводу того, как же в этом случае финансировать деятельность Би-би-си. За счет взимания телевизионных сборов корпорация получает ежегодно около £3,7 млрд ($5 млрд), что составляет три четверти ее общего бюджета.