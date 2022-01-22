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Число жертв удара саудовских ВВС по тюрьме в Йемене возросло до 70

На месте ведется спасательная операция, под обломками здания могут находиться люди

ТАСС, 22 января. Число погибших в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии по главной тюрьме в административном центре йеменской провинции Саада возросло до 70. Об этом в пятницу сообщила международная гуманитарная организация "Врачи без границ" на своей странице в Twitter.

ВВС Саудовской Аравии совершили в пятницу налеты на военные и гражданские объекты в городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения "Ансар Аллах". Ранее вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen сообщал о 60 погибших и 150 пострадавших в результате авиаудара по тюрьме.

На месте ведется спасательная операция. Не исключается, что число жертв может возрасти, поскольку под обломками рухнувшего здания могут находиться люди.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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