Постпред США при ООН провела серию встреч с коллегами по "пятерке" СБ по тематике Украины

ООН, 22 января. /ТАСС/. Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала в интервью телеканалу Rai 1, текст которого распространила в пятницу американская миссия, что провела серию встреч с коллегами из других стран - постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации, чтобы "выразить обеспокоенность" Вашингтона из-за ситуации вокруг Украины.

"Я ничего не видела по поводу еще одной встречи [в видеоформате] президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина, но я знаю, что президент готов предпринять любые усилия для дипломатического решения и работать с другой стороной для проведения этих дискуссий", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о перспективах контакта на высшем уровне.

"Он [Байден] проинструктировал всех нас использовать дипломатию в первую очередь. Поэтому я очень активно взаимодействую с моими коллегами здесь в Нью-Йорке, в том числе планирую встречу на этой неделе с украинским коллегой, - отметила она. - Я проводила встречи с представителями всех стран - постоянных членов СБ ООН, в том числе с россиянами, чтобы выразить нашу обеспокоенность".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.