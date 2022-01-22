Избирком Венесуэлы назначил дату для сбора подписей за референдум об отставке Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 января. /ТАСС/. Сбор подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет 26 января. Об этом сообщил в пятницу Национальный избирательный совет (НИС) страны в Twitter.

"Сбор заявлений в пользу проведения референдума о досрочном прекращении полномочий пройдет 26 января с 06:00 [13:00] до 18:00 [01:00] в 1 200 центрах", - говорится в сообщении.

Согласно венесуэльской конституции, по истечении половины срока, на который был избран государственный деятель, может быть проведен референдум о досрочном прекращении его полномочий. НИС отметил, что для запуска процесса оппозиции необходимо собрать подписи не менее 20% избирателей в каждом регионе. "Если на этапе сбора будет достигнуто необходимое количество заявление НИС проведет референдум", - отметил орган.

"В противном случае процесс будет прекращен, и начнет действовать конституционное положение, согласно которому может быть подано только одно прошение о досрочном прекращении полномочий в течение срока, на которое должностное лицо было избрано", - подчеркнул НИС.

В 2016 году венесуэльская оппозиция уже пыталась добиться проведения референдума, однако по решению суда подготовка была остановлена.